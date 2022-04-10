Российские оккупанты пытаются прорваться на нескольких направлениях, продолжаются бои за Мариуполь, – Арестович

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты пытаются прорваться на нескольких направлениях. Но удачи противник не имеет.

Также продолжаются бои за Мариуполь. Об этом он рассказал во время брифинга в ОПУ.

Арестович отметил, что противник, который сначала наступал на 9 оперативных направлениях, сейчас едва у него два.

"Один из них – Мариуполь, другой – север зоны ООС. Это попытка взять наши районы обороны на юго-западе Луганской области: Рубежное, Попасная, Северодонецк, Лисичанск. Ему (врагу. – Ред.) пока это не удается. И от Изюма на юго-запад также. Вчера пробовали наступать. Успеха нет. Бои продолжаются уличные в Мариуполе. Это тяжелые бои. Наши войска держат оборону. Еще одно направление, где противник пытается делать наступательные действия, это населенный пункт Александровка в Херсонской области. Успеха не было. Понес потери численностью около ротной тактической группы", - сказал он.

Видео дня

Советник главы ОПУ подчеркнул, что украинские войска также продолжают контрнаступательные действия. На данный момент они контролируют север Украины: от Киевщины до Харьковщины.

При этом в районе Харькова противник сосредотачивает резерв, оттягивает ремонтное подразделение, которое должно обеспечить введение новых сил и подразделений ВС РФ в бой.

"Но там даже погода за нас. Ближайшие 10 дней – осадки. При чем осадки 50 мм, которые должны выпасть, значит, противнику будет очень тяжело наступать", - добавил Арестович.

Отметим, что вторгшиеся в Украину войска России за неполные 46 дней войны потеряли более 19 тыс. солдат и офицеров. Украинские силы также уничтожили более 1,9 тыс. бронемашин, 722 танка и 137 вертолетов оккупантов.

Ранее Генштаб опубликовал строительство по состоянию на 10 апреля. В нем говорится, что российские солдаты продолжают попытки прорвать оборону в районе Изюма и установить полный контроль над Мариуполем. Вражеские войска также атакуют Харьков, используя реактивные и ствольные артиллерийские системы и минометы.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что на Донбассе уже несколько суток идет первый этап наступления войск РФ – оккупанты пытаются атаковать с севера, с юга у них не получается. В то же время для второго этапа враг ожидает прибытия подкрепления.