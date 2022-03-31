Российские оккупанты продолжают террор и похищают чиновников в Украине: появились новые данные

Российские оккупанты продолжают терроризировать мирных жителей Украины. Они также не оставляют попыток установить свою "власть" на временно контролируемых ими территориях и для этого похищают местных чиновников.

По состоянию на 31 марта, захватчики похитили 24 должностных лица, однако этот список может быть неполным, поскольку ситуация постоянно меняется. Об этом говорится в сводке Офиса президента и военно-гражданских администраций, которая есть в распоряжении OBOZREVATEL.

"24 – это все похищенные должностные лица, среди которых городские и поселковые председатели, их заместители, другие представители государственных учреждений. Это лица, которые еще находятся в плену", – говорится в сообщении.

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Кроме того, в Харьковской области еще 26 марта оккупанты задержали мэра Балаклеи Ивана Столбового, заместителя городского головы Сергея Полторака и начальника отдела гражданской защиты и взаимодействия с правоохранительными органами Олега Блудова.

Отмечается, что они пошли на сотрудничество с россиянами.

Информация еще о двух лицах уточняется. То есть похищенных захватчиками чиновников может быть еще больше.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Голой Пристани Херсонской области местные жители продолжают демонстрировать оккупантам свою проукраинскую позицию. В четверг, 31 марта, горожане вышли на мирный митинг. В частности, они требуют от российских оккупантов освободить мэра Александра Бабича и других похищенных местных жителей.

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