Российские оккупанты принимают 'заказы' от родственников, что украсть в Украине. Перехват разговора

Российские оккупанты продолжают мародерить в домах украинцев на захваченных территориях. Выгребают все и звонят по телефону родственникам в Россию, чтобы проконсультироваться, что еще украсть.

А те оставляют "заказы". Один из таких разговоров оккупанта-мародера с отцом перехватили и опубликовали в Службе безопасности Украины.

В разговоре оккупант говорит отцу, что путинская армия проводит "зачистку домов" и он оказался "в гостях" в чужом доме. Там оккупант нашел несколько коробок с рыболовным снаряжением, поэтому позвонил в Россию прямо из разграбленного дома, чтобы поинтересоваться, что же украсть из дома "богатого рыболова".

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В ответ отец оккупанта посоветовал "брать все" и "заказал" крючки для удочки.

"Них*ра се! Ты знаешь, сколько те воблеры, которые я покупал по 800 рублей? Сейчас по 2 тысячи лежат... Бери все, что будет там, но смотри только аккуратно…. чтобы мародерство вам там не приписали, бл*дь. …это, вроде как трофей, но чтоб вас там не фотографировал никто", - учит рашист сына-оккупанта.

В СБУ заверили российских захватчиков: при встрече живыми их точно никто не будет фотографировать. А за совершенные против украинского народа преступления они будут отвечать все без исключения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что СБУ задержала агента российских спецслужб, успевшего сделать в Украине "карьеру". Уже после вербовки он поработал и в суде, и в администрации пятого президента Украины, и даже послужил в ВСУ.

Долгое время он передавал секретную информацию российским спецслужбам.