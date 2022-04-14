Российские оккупанты превращают Мариуполь в гетто: советник мэра рассказал о ситуации в городе

Российские оккупанты превращают Мариуполь в гетто. Мирных жителей не выпускают из города и заставляют одевать на руки белые повязки, превращая людей в приманки для украинских снайперов.

Разрушения в Мариуполе просто безумные. Об этом рассказал советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

По его словам, по городу крайне опасно передвигаться из-за боев в районе порта и работы снайперов.

"Левобережный район от парка "Радуга" – начинается зона опасности. В районе площади Победы и бульвара Меотиды зона прямых боевых столкновений, к тому же работают снайперы. Приморский район в районе порта остается самой горячей зоной боев. От пляжа Песчаный до Стрелки снова обстрелы реактивной артиллерией и бомбардировки с самолетов. Центральный район безопасен только в зоне 23-17 микрорайонов, все остальное – зона перманентных уличных боев. Поэтому просьба воздержаться от въезда и от передвижения в указанных зонах", - перечислил особо опасные зоны Андрющенко.

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Он отметил, что российские оккупанты не дают людям уехать из города. Те, кого пропустили, попадают в фильтрационные лагеря, где людей содержат бесконечно долго.

"Единичные случаи выпуска из города – только при размещении в Мангушском и Никольском районах с последующей фильтрацией. Фильтрация занимает время до бесконечности, что еще раз подтверждает наши опасения в попытке россиян остановить эвакуацию на контролируемую Украиной территорию", - отмечает советник городского головы.

Сейчас оккупанты начали использовать мирных жителей как "приманки" для обнаружения украинских снайперов. Людей заставляют повязывать на одежду белые повязки – такие же, как используют оккупационные войска. Расчет состоит в том, что именно за российских оккупантах будут принимать людей украинские военные, до сих пор держащие оборону в украинском Мариуполе.

Также оккупанты начали выдавать "пропуска", без которых запрещено передвигаться по городу.

"Поступает информация о введении оккупантами отдельных пропусков - разрешений на передвижение по городу. Уточняем, но вместе со спецотметками "свой" все это напоминает реальную сегрегацию и превращение Мариуполя в реальное гетто для украинцев по кальке нацистов во Львове и Польше. Уже даже не удивляет" , – констатирует Андрющенко.

Площадь Победы и Меотиды просто устланы телами мирных жителей. Здесь еще продолжаются ожесточенные бои, так что оккупанты не могут забрать трупы, чтобы их сжечь в своих мобильных крематориях.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские оккупанты хотят возобновить работу школы в Мариуполе и создать "картинку победы" до 9 мая. Для этого они активно избавляются от свидетельств собственных преступлений против мирного населения – тысяч тел безвинно убитых мариупольцев. В городе рашисты используют 13 мобильных крематориев для сжигания тел.