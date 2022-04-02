Российские оккупанты покинули аэропорт 'Антонов' в Гостомеле: в Maxar показали спутниковое фото

После нескольких недель буквального окапывания аэропорта "Антонов" в Гостомеле, всего в 28 км от Киева, российские войска внезапно исчезли оттуда. Они убрали свою технику, оставив за собой разрытую территорию, уничтоженны здания и сожженные самолеты.

Официальный представитель Министерства обороны США в комментарии CNN сообщил, что, по их мнению, военные РФ покинули аэропорт. Новый спутниковый снимок, сделанный еще 31 марта компанией Maxar Technologies, подтверждают это (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Предыдущие снимки со спутника показывали, что вокруг военной техники и артиллерийских позиций оккупанты построили на территории "Антонова" защитные земляные валы. Теперь там остались только бермы.

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Захват аэропорта в Гостомеле стал первой крупной "победой", одержанной военными путинской армии в первый день войны – 24 февраля. Несколько транспортных и ударных вертолетов ВС РФ устроили засаду на базу, а на нее – украинские Силы обороны, после чего начался ожесточенный бой.

"Украинские защитники устроили сильное сопротивление наступлению оккупантов, и те так и не приблизились к западному Киеву. Интенсивные бои велись вдоль реки Ирпень, городов Ирпень и Буча, южнее аэропорта и окрестностей поселка Гостомель", – подчеркивают в CNN.

Известно, что в течение нескольких недель российское Министерство обороны опубликовало ряд видеороликов, "восхваляющих легкость, с которой, как они утверждали, захватили "Антонов". Пропагандистские государственные росСМИ поддержали эти утверждения, даже путешествуя с войсками по аэропорту в качестве доказательства того, насколько "безопасен" этот район.

Оставление же аэропорта в Гостомеле стало еще одним примером ослабевающего военного успеха РФ вокруг украинской столицы.

Ранее в Кремле заявили, что снизят свою военную активность вокруг Киева. Но пока неясно, куда именно отъехали оккупанты. Все военные силы и техника РФ, которые были расположены западнее столицы Украины, прибыли из Беларуси. Захватчики не говорят, вернулись ли они туда, а густая облачность в настоящее время не позволяет спутникам отслеживать передвижение российских войск в этом районе.

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