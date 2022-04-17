Российские оккупанты похитили главу Кирилловки и 16-летнего сына главы Запорожской РВА

Российские оккупанты устроили террор в Кирилловке Запорожской области и похитили поселкового голову Ивана Малеева. Мужчина ранее отказался от сотрудничества с российскими захватчиками.

Также оккупанты похитили 16-летнего сына главы Запорожской райгосадминистрации прямо из эвакуационной автоколонны, ехавшей из Мелитополя в Запорожье. О подробностях сообщают местные и общеукраинские СМИ.

По данным издания "Риа Мелитополь", оккупанты похитили главу поселкового совета курортной Кирилловки Ивана Малеева. Когда рашисты зашли в поселок впервые, 25 марта, он отказался сотрудничать с российскими захватчиками, несмотря на давление и угрозы.

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Журналисты сообщают, что 16 апреля в Кирилловку заехало около 30 БТР путинской армии, а на утро следующего дня оккупанты окружили поселок и начали террориризировать местныж жителей. Они врывались в дома людей и заявляли, что ищут "браконьеров".

Рыбаков, которые вышли в море, они обстреляли. Одного из местных жителей жестоко избили и забрали у него автомобиль и лодку.

Впоследствии, пишут журналисты, стало известно также о похищении оккупантами Малеева. Его захватили вооруженные рашисты и увезли в комендатуру.

Кроме того, по данным местных жителей, оккупанты начали рыть окопы вокруг Кирилловки, люди предполагают, что так они готовятся к отступлению.

А на блокпосту в Васильевке оккупанты похитили 16-летнего сына главы Запорожской райгосадминистрации Олега Буряка. Парень находился в автомобиле знакомых семьи, в машине также ехали две женщины и трое детей. Они двигались в эвакуационной колонне из Мелитополя в Запорожье.

"Это произошло 8 апреля в 11:22 на блокпоста в Васильевке. Мой 16-летний сын уезжал в машине с двумя знакомыми женщинами и тремя малолетними детьми. Все ехали в Запорожье. Колонну автомобилей остановили российские военные и начали подходить к каждой, чтобы проверить, кто и куда едет. Они увидели у моего сына телефон и вытащили его из машины", – рассказал Буряк журналистам "Укринформ".

Продержав автомобиль около трех часов, женщин и детей отпустили, а 16-летнего Влада, несмотря на их мольбы - нет. Причиной задержания стало то, что оккупанты узнали, кто является отцом парня.

Все это время, говорит Буряк, он пытался самостоятельно вытащить сына из плена, но безуспешно.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что только в Мелитополе оккупанты и их пособники похитили более 100 человек. Судьба значительной части из них неизвестна.

Также оккупанты объявили охоту на представителей местных властей. Только мэров городов рашисты выкрали 11.