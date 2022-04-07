Российские оккупанты перед уходом минировали даже стиральные машины в домах украинцев. Видео

Российские захватчики и мародеры не устают удивлять украинцев нелепостью и мелочностью в отношении утвари и бытовой техники. То, что оккупанты чисто физически не способны унести с собой и засунуть в танк, они уничтожают или создают серьезную угрозу для хозяина.

Так, в одном из жилых домов враг при отступлении перед армией ВСУ заминировал обычную стиральную машину. Видео опасного курьеза опубликовал YouTube-канал OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

К большому счастью владельца машины оккупанты запечатали барабан с миной и оставили табличку "не открывать". На место прибыли саперы, чтобы безопасно извлечь взрывное устройство.

Видео дня

Напомним, что мародерство – характерная черта "второй армии мира". Оборванцы, именующие себя солдатами и офицерами, тащат из захваченных домов украинцев буквально все, что попадает в поле их зрения. Украденные вещи оккупанты отправляют по почте своим женам и матерям, а то, что в хозяйстве особо не пригодится, продают своим согражданам, а также белорусам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились десятки видеороликов, подтверждающий позорный статус мародеров в рядах личного состава ВС РФ. Оккупанты сами собирают на себя компромат, который в будущем обязательно будет использован против них на Международном трибунале.