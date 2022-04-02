Российские оккупанты открыли в Беларуси базар для торговли награбленным в Украине – разведка

Российские военные открыли в Беларуси рынок для торговли награбленным имуществом украинцев. Сейчас они грузовиками вывозят краденые украшения, бытовую технику, ковры и детские игрушки из Сумщины.

Также воины путинской армии пытаются переправлять в Россию намародеренное в украинских городах и селах через службы экспресс-доставки. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным украинских разведчиков, в белорусском городе Наровля оккупанты обустроили специализированный базар, где продают награбленное в Украине имущество. Там торгуют украденными и вывезенными из Украины "миротворцами" и "носителями духовных скреп" стиральные и посудомоечные машины, холодильники, драгоценные украшения, автомобили, велосипеды, мотоциклы, посуду, ковры, произведения искусства, детские игрушки, косметику - все, что армия российских грабителей и мародеров отобрала у граждан Украины.

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Оккупанты наладили централизованные поставки новых партий "товара" на свой базар. Сейчас из города Бурынь Конотопского района Сумской области выехала в направлении белорусской границы целая колонна грузовиков, загруженных украденным имуществом украинцев. Везут преимущественно промышленные товары и вещи домашнего обихода.

"Также оккупанты пытаются обменять похищенную валюту – доллары и евро. Но из-за внутренних ограничений по обороту валюты, белорусы неохотно соглашаются на обменные операции и предлагают оккупантам обращаться в местные банки. Россияне отказываются, объясняя это запретом командования", - сообщили в ГУР МОУ.

А в белорусском Мозыре наблюдается настоящее "нашествие" военных КАМАЗов РФ. Из них оккупанты выгружают пакеты с крадеными вещами украинцев. Эти пакеты они отправляют в Россию через российскую службу экспресс-доставки СДЭК.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты отправляют награбленное в Украину из Беларуси в Россию. Свертки пересылают через службы доставки в ряде белорусских городов, утверждая, что в них - "личные вещи и мобильные телефоны".

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