Российские оккупанты обстреляли Северодонецк, горели многоэтажки. Фото

Российские оккупанты в ночь на 17 апреля снова атаковали Северодонецк. В результате обстрела загорелись четыре многоэтажки, а в городе Новодружеск войска РФ уничтожили дом.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Луганской областной военной администрации Серей Гайдай. По его словам, информация о жертвах еще уточняется.

"Там уже и разрушать нечего – большую часть жилищного фонда враг уничтожил за последние полтора месяца. Однако обстрелы нашего самого молодого в области города не утихают. В ночь с 16 на 17 апреля после попадания снарядов загорелись три многоэтажки на одной улице. Еще одна – поодаль. Спасатели выехали на объекты сразу, как только россияне прекратили огонь", – сказано в сообщении.

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Чиновник добавил, что в Новодружеске оккупанты уничтожили дом – его владельца пожарные успели эвакуировать.

Гайдай также рассказал о ситуации на фронте. По его словам, в Луганской и Донецкой областях украинские войска отбили 10 вражеских атак – уничтожили 15 танков, три артиллерийские системы, 24 единицы бронированной и 10 единиц автомобильной техники противника.

"Подразделения ПВО сбили четыре беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" и две крылатые ракеты", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители задержали 26-летнего жителя Северодонецка, который помогал оккупантам наносить ракетные удары по городу. С помощью злоумышленника российские военные уничтожили центр гуманитарной помощи, расположенный в Ледовом дворце спорта.