Российские оккупанты обстреляли села на юге, есть раненый мирный житель – Вилкул

Ситуация в Днепропетровской и соседней с ней Херсонской областях остается сложной. В частности, продолжаются обстрелы оккупантами населенных пунктов из реактивных систем залпового огня и других видов вооружения. В результате одного такого обстрела был ранен один местный житель.

В 50 километрах от Кривого Рога, на Херсонщине, обстановка остается тяжелой. Но бойцы ВСУ проводят успешные спецоперации, сообщил на своей странице в Telegram начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул .

Так, по его словам, в районе Большой Александровки в Херсонской области наши бойцы уничтожили склад с боеприпасами и более 70 оккупантов.

"В одном из боестолкновений взято в плен трое военнослужащих РФ, которые оказались очень внимательными и очень разговорчивыми. Мы имеем дополнительную информацию по противнику", – подчеркнул Вилкул.

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Он также отметил, что 26 апреля проводились обстрелы армией РФ в районе населенных пунктов Новодмитровка, Белая Криница, Николаевка, Малая Шестерня, Трудолюбовка, Осокоровка. Один мирный житель получил ранения.

"Орки стреляют в том числе боеприпасами, которые разбрасывают мины дистанционно. Только за последнюю неделю в Криворожском районе было обезврежено 112 вражеских боеприпасов… Над Днепропетровщиной наши военные сбили вражескую ракету. Обломки упали в поле, никто не пострадал", – проинформировал чиновник.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, на Пасху оккупанты обстреляли Чугуев Харьковской области. Жертвой российской атаки стал местный житель, еще трое пострадали. Среди раненых – мать и ребенок.