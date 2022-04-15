Российские оккупанты обстреляли позиции украинских пограничников на Черниговщине

Утром пятницы, 15 апреля, российские оккупанты обстреляли из минометов позиции украинских пограничников на территории Сновской общины на Черниговщине. Это происходило в два этапа с территории РФ вблизи села Сеньковка.

Об инциденте сперва сообщил председатель Корюковской РВА Иван Ващенко, после чего этот факт "Общественному" подтвердила пресс-секретарь Черниговского пограничного отряда Галина Шеховцова. Пострадавших среди пограничников в результате действий рашистов нет.

В то же время Ващенко подчеркнул, что "это обстрел, как говорят россияне, "беспокоющий"", поэтому значительной опасности не представлял.

"Просто, чтобы держать в тонусе наши ВСУ, но мы даем достойный отпор", – заверил Ващенко.

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Напомним: ВСУ освободили Черниговщину от рашистских оккупантов в начале апреля. В частности, 3 апреля их выгнали из сел Колычевки, Ягодного и Ивановки. Во время зачистки наши воины разбили и сожгли немало русской бронетехники. Теперь этот металлолом лежит повсюду на трассе от Чернигова в сторону Козельца.

Убегая от украинских защитников, оккупанты "оставляли многое интересное". Брошенная врагом техника теперь будет работать против путинских захватчиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Алексей Резников пояснил, что российские военные покинули ранее занятые территории Черниговской и Сумской областей, чтобы перегруппировать силы и изменить направления ударов. Это свидетельствует о том, что благодаря героизму защитников Украины планы Кремля были сломаны.