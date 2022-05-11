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Российские оккупанты обстреляли Николаев запрещенными кассетными снарядами: появились фото последствий

Ольга Липич
Война в Украине 2022
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Российские оккупанты обстреляли Николаев запрещенными кассетными снарядами: появились фото последствий

Военнослужащие российской армии в ночь на вторник, 10 мая, обстреляли кассетными боеприпасами окрестности города Николаева. Такое вооружение запрещено международными договорами.

Об этом сообщило Оперативное командование "Юг"/Operational Command "South" на своей странице в Facebook. В ОК также показали последствия атаки российских оккупантов.

На фото видны воронки от снарядов, разбитые здания и выбитые окна. Огневое поражение потерпели частные здания и сельскохозяйственные объекты.

Воронки от снарядов
Видео дня
Воронки от снарядов

Кроме того, повреждена система электроснабжения одного из населенных пунктов возле Николаева.

В одном из зданий повреждена крыша
Выбиты окна в частном доме
Выбиты окна в частном доме
Выбиты окна в частном доме

"В ночь на 10 мая окрестности Николаева были обстреляны из реактивных систем залпового огня "Ураган". Российские террористические войска снова применили против населения пригорода кассетные боеприпасы не выборочного действия", – говорится в сообщении.

Окрестность города обстреляли из РСЗО "Ураган"
Огневое поражение потерпели частные здания

В пресс-службе командования также сообщили, что обстрелы оккупанты производили с временно захваченной территории Херсонской области. В то же время там добавили, что путинская армия получает удары в ответ. ВСУ наносят их по местам дислокации оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, на южном направлении защитники Украины ликвидировали 79 российских оккупантов в течение 10 мая. Подразделения ВСУ надежно защищают свои позиции и готовы к наступлению.