Российские оккупанты обстреляли Николаев запрещенными кассетными снарядами: появились фото последствий

Военнослужащие российской армии в ночь на вторник, 10 мая, обстреляли кассетными боеприпасами окрестности города Николаева. Такое вооружение запрещено международными договорами.

Об этом сообщило Оперативное командование "Юг"/Operational Command "South" на своей странице в Facebook. В ОК также показали последствия атаки российских оккупантов.

На фото видны воронки от снарядов, разбитые здания и выбитые окна. Огневое поражение потерпели частные здания и сельскохозяйственные объекты.

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Кроме того, повреждена система электроснабжения одного из населенных пунктов возле Николаева.

"В ночь на 10 мая окрестности Николаева были обстреляны из реактивных систем залпового огня "Ураган". Российские террористические войска снова применили против населения пригорода кассетные боеприпасы не выборочного действия", – говорится в сообщении.

В пресс-службе командования также сообщили, что обстрелы оккупанты производили с временно захваченной территории Херсонской области. В то же время там добавили, что путинская армия получает удары в ответ. ВСУ наносят их по местам дислокации оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, на южном направлении защитники Украины ликвидировали 79 российских оккупантов в течение 10 мая. Подразделения ВСУ надежно защищают свои позиции и готовы к наступлению.