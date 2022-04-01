Российские оккупанты обстреляли Горское на Луганщине из 'Градов', ранена женщина. Фото

Военные Кремля утром 1 апреля обстреляли из "Градов" город Горское Луганской области. В результате бомбардировки была ранена женщина.

Разрушения и повреждения получили дома гражданского населения. Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Он отмечает, что российские оккупанты обстреляли из систем залпового огня жилой сектор населенного пункта. Спасатели продолжают работу на месте событий.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские военные жестоко обстреляли Луганскую область, есть жертвы. Местные жители остались без света и воды.

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