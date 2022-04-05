Российские оккупанты обстреляли фенольный завод в Донецкой области

Российские войска обстреляли в Донецкой области фенольный завод, расположенный в населенном пункте Нью-Йорк (Торецкий район). Было зафиксировано семь попаданий.

Об этом сообщили на Facebook-странице штаба Операции объединенных сил. Инцидент произошел в понедельник, 4 апреля.

Как отмечается, были повреждены три ректификационные колонны, три сборника товарной продукции, межэтажные перекрытия сооружения перегонки масла, материальные трубопроводы, вагон цистерна и металлические сооружения.

В штабе ООС также сообщили, что, к счастью, опасности для окружающей среды не зафиксировано.

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Всего за прошедшие сутки подразделениями ГСЧС, входящими в группировку ООС, было совершено 29 выездов на преодоление последствий российской агрессии. Спасатели ликвидировали 11 пожаров, обнаружили 28 взрывоопасных предметов и спасли одного человека.

Отметим, что фенольный завод в Торецке – это предприятие по централизованной переработке фенольного, нафталинового и пиридинового сырья, получаемого в виде побочной продукции при высокотемпературном коксовании каменного угля.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты авиацией атаковали город Кременчуг. Как выяснилось, под обстрелы попал Кременчугский НПЗ и окрестные склады горюче-смазочных материалов.

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