Российские оккупанты обстреляли Чугуев, есть раненые

27 апреля российские оккупанты атаковала город Чугуев Харьковской области. В результате вражеского обстрела два мирных жителя получили ранения.

Об этом сообщила мэр Галина Минаева на своей странице в Facebook. По ее словам, российские военные повредили инфраструктуру города и жилые дома.

"Сегодня есть неудобства по отсутствию воды в одном из микрорайонов города, на улице Преображенской. Мы будем ремонтировать эту магистраль. Сегодня ремонтные работы проводятся", – добавила чиновница.

Отметим, оккупанты разрушили практически все вузы Харькова. На их развалинах уже вырастают цветы. Как заверил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, все здания Украина непременно отстроит и вернет городу право называться "студенческой столицей".

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 27 апреля российские военные снова обстреляли Харьков и область. В результате три человека погибли, еще 15 ранены. В частности, под обстрелы попали жилые дома Киевского района, Салтовки и Алексеевки.