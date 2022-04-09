Российские оккупанты нанесли удар по Северодонецку, штурмуют Рубежное и Попасную

В ночь с 8 на 9 апреля российские оккупанты нанесли очередной удар по Северодонецку. В результате вспыхнул пожар в многоэтажном жилом доме.

Об этом в Telegram сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Также противник штурмует Рубежное и Попасную, одновременно обстреливая из артиллерии жилые кварталы других городов.

"Россияне штурмуют Рубежное и Попасную и одновременно наносят артиллерийские удары по жилым кварталам других городов. Очередной раз они обстреляли старые районы Северодонецка – огнем охвачен многоквартирный дом", – написал глава ОВА.

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Гайдай отметил, что количество жертв уточняется.

Также он добавил, что 8 апреля враг разрушил 11 объектов, восемь из которых – жилые дома в Северодонецке, Лисичанске, Кременной и Золотом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 9 апреля захватчики РФ нанесли ракетный удар по инфраструктуре Миргорода в Полтавской области.