Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Павлограду, взорвались вагоны: есть пострадавший. Видео

В субботу, 2 апреля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Павлограду Днепропетровской области. В результате атаки было парализовано движение поездов, инфраструктурные объекты получили значительные повреждения.

Одна российская ракета попала в железную дорогу, в результате чего сильно были повреждены пути и контактные сети. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной военной администрации (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Также в результате ракетного удара взорвались вагоны, движение поездов было остановлено. По предварительным данным, погибших в результате атаки нет.

Вторая ракета российских оккупантов попала на открытую местность, в результате чего произошло возгорание. По информации ОВА, ранение получил один человек.

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Городской голова Павлограда Анатолий Вершина рассказал, что вражеские ракеты разрушили транспортную инфраструктуру. Кроме того, в результате атаки были повреждены жилые дома.

"Разрушена железнодорожная транспортная инфраструктура, поврежден движимый состав, электросети. Есть дома, которые пострадали, сейчас узнаем, где и сколько. К счастью, среди мирных жителей нет ни раненных, ни пострадавших", – рассказал мэр города.

Напомним, российские военные в ночь на 2 апреля ударили ракетами по Днепру. В городе пострадал инфраструктурный объект, два человека были ранены.

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