Российские оккупанты начали окапываться в селах возле Мелитополя: что это значит

Российские военные начали рыть окопы возле Мелитополя Запорожской области. Это может свидетельствовать о страхе оккупантов, что им скоро придется "отдать" эти территории.

Оборонительные сооружения начали появляться в населенных пунктах близ Мелитополя. Об этом сообщили журналисты "24 Канала" утром 11 апреля.

"В окрестных селах они окапываются. Поступает информация, по крайней мере, о четырех селах", – рассказал о действиях солдат РФ корреспондент, который находится в Запорожье.

В самом Мелитополе, который сейчас под временной оккупацией, ситуация остается сложной. Местные жители выживают в условиях гуманитарной катастрофы.

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"У населения сейчас такие проблемы: собственная безопасность, потому что оккупанты везде ходят и творят произвол, где взять продовольствие, как получить свои заработанные деньги, а также лекарства для больных", – отметил журналист.

Напомним, что ранее в Мелитополе путинские войска заняли здания Службы безопасности Украины, городского совета и местных администраций. На них повесили русские триколоры. В то же время ГСЧС продолжает работу под украинским флагом.

А на блокпостах на въездах в Мелитополь солдаты РФ заставляют мужчин раздеваться и предлагают вступить в ряды вражеской армии.

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