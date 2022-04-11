Российские оккупанты начали окапываться в селах возле Мелитополя: что это значит
Российские военные начали рыть окопы возле Мелитополя Запорожской области. Это может свидетельствовать о страхе оккупантов, что им скоро придется "отдать" эти территории.
Оборонительные сооружения начали появляться в населенных пунктах близ Мелитополя. Об этом сообщили журналисты "24 Канала" утром 11 апреля.
"В окрестных селах они окапываются. Поступает информация, по крайней мере, о четырех селах", – рассказал о действиях солдат РФ корреспондент, который находится в Запорожье.
В самом Мелитополе, который сейчас под временной оккупацией, ситуация остается сложной. Местные жители выживают в условиях гуманитарной катастрофы.
"У населения сейчас такие проблемы: собственная безопасность, потому что оккупанты везде ходят и творят произвол, где взять продовольствие, как получить свои заработанные деньги, а также лекарства для больных", – отметил журналист.
Напомним, что ранее в Мелитополе путинские войска заняли здания Службы безопасности Украины, городского совета и местных администраций. На них повесили русские триколоры. В то же время ГСЧС продолжает работу под украинским флагом.
А на блокпостах на въездах в Мелитополь солдаты РФ заставляют мужчин раздеваться и предлагают вступить в ряды вражеской армии.
Как писал OBOZREVATEL:
Пятого удара Вооруженных сил Украины по аэродрому в Мелитополе, занятом оккупантами, не было, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
Он признал свою ошибку, заявив, что его дезинформировали и он распространил фейк.