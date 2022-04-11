Российские оккупанты могут изменить тактику в Украине: Жданов назвал причину и рассказал, чего ждать

В ближайшее время Украине следует ожидать изменений в тактике российских захватчиков. Это связано с новым назначением у рашистов – наступление на нашу страну возглавил командующий Южного военного округа генерал Александр Дворников.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире "24 канала". Он подчеркнул, что назначение состоялось 8 апреля. Новый командующий войной в Украине имеет большой опыт деятельности в Сирии, а также он участвовал во Второй российско-чеченской войне.

Также, как отметил эксперт, он хорошо осведомлен в актуальной обстановке в нашей стране, поскольку через его Южный округ создавалась 8 общевойсковая армия России – это 1 и 2 армейских корпуса в Донецке и Луганске. Кроме того, он постоянно занимался проблемами организации боевых действий против Вооруженных Сил Украины.

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Также у Жданова есть сильный начальник артиллерии Южного округа – генерал Игорь Барышев, который окончил Хмельницкое артиллерийское училище, хотя родом из Ростова-на-Дону.

Напомним: военный эксперт Алексей Мельник рассказал, что битва за Донбасс, к которой готовится армия президента страны-агрессора России Владимира Путина, может быть действительно масштабной. Речь идет о перспективе нескольких недель, ведь для диктатора очень важна дата 9 мая. День Победы он намерен отпраздновать парадом в Киеве. Вместо этого мощное контрнаступление готовят и ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин применяет в войне против Украины ту же тактику, что и в конфликте в Сирии. Поскольку у украинцев много родственных и других связей с россиянами, тогда как Сирия для россиян была чем-то далеким, экзотическим и безличностным. Издание The Guardian выделило пять ключевых элементов военных действий России в Сирии, которые были перенесены в Украину.