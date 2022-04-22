Российские оккупанты минировали в Украине детские игрушки и мячи. Фото

Российские оккупанты в Украине минировали детские игрушки. Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обнаружили, в частности, мяч, куклу и яркий подарочный пакет, внутрь которых были помещены взрывоопасные предметы.

Об этом в Telegram сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук. Он показал фото разминированных ГСЧС предметов, которые могли заинтересовать детей.

"На этих фото предметы, найденные и разминированные работниками ГСЧС Украины в зоне боевых действий. Просто посмотрите, что они минировали", – возмутился Братчук.

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Напомним: ранее врач, спасающий украинцев, рассказал о зверствах оккупантов. В частности, по его словам, путинские варвары прячут бомбы в детских плюшевых мишках, чтобы мучить простых украинцев.

Кроме того, российские фашисты минируют в Украине дороги, поля, леса и кладбища. Минирование производят на всех временно оккупированных территориях. В частности, в ночь на 18 апреля оккупанты осуществили плотное минирование полей, посадок и грунтовых дорог территории вдоль трассы Херсон – Снегиревка на отрезке между Приднепровским и Александровкой. Как объясняют сами захватчики, таким образом они пытаются не допустить проезда волонтерского транспорта и украинских ДРГ.

Как сообщал OBOZREVATEL, агрессоры, которых украинские защитники постепенно выбивают из ранее оккупированных населенных пунктов, оставляют после себя не только разруху и убитых мирных людей, но и смертельно опасные сюрпризы. У дороги пиротехники ГСЧС обнаружили мину, дальность поражения которой достигает 90 м.