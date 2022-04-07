Российские оккупанты используют символику гитлеровских нацистов: в сети сравнили фото 1940 и 2022 годов

Российские фашисты мало чем отличаются от немецких, они даже позаимствовали у гитлеровцев маркировку техники, которая уже успела перерасти в символику. За очень короткое время буква "V", как и "Z", стала главным символом россиян, поддерживающих военные преступления Путина в Украине.

В сети сравнили фото 1940 и 2022 годов, на которых изображена военная техника фашистов – немецких и современных их российских "братьев". Фотографии разместил в своем Telegram советник министра внутренних дел Антон Геращенко (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"ОсVободители" в 1940-м и 2022-м: не пытайтесь найти отличия", – прокомментировал фотографии Геращенко.

На первом фото – военная машина вермахта Einheits-Diesel. Это мобильная радиостанция в деревометаллическом кузове, которая использовалась для военно-воздушных сил Германии. Фото сделано в 1940 году после захвата Франции.

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На втором снимке – российский танк путинской армии. Этому фото не больше нескольких недель, оно сделано в Украине.

Как видно, на обеих боевых машинах нанесена одинаковая маркировка – буква "V".

Гитлеровские нацисты использовали эту маркировку на транспорте во время западной военной кампании. А путинские – используются в войне с Украиной.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Верховная Рада проголосовала за запрет российской символики – речь идет о буквах "Z" и "V".

Также в Латвии официально запретили публичное использование символики военной агрессии РФ.

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