Российские оккупанты используют 'мобилизованных' в ОРДЛО как 'пушечное мясо': мужчин хватают на улицах

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей РФ продолжает "мобилизовать" местных жителей, отлавливая их прямо на улицах. После этого мужчин сразу же отправляют на фронт, не обеспечивая нормальным оружием и снаряжением.

Оккупанты попросту используют людей с территорий, которые они якобы пришли защищать, как "пушечное мясо". Показания военнопленного из Макеевки (Донецкая область), которого так же "мобилизовали" россияне, опубликовала Служба безопасности Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Мужчина, который некоторое время был в ополчении, рассказал, что его, как и многих других "военнослужащих "ДНР", забрали на войну против Украины с улицы. После этого солдату дали форму, автомат, четыре магазина патронов и без какой-либо защиты посадили на БМП и отправили в бой.

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"Нас посадили на броню и отправили как мясо на первую линию, на прорыв в Раздольное. По дороге нас подбили, много пацанов погибло", – рассказал житель ОРДЛО.

Всех раненых оккупантов просто пересадили на другую БМП и повезли дальше. Когда ВСУ подбили и эту машину захватчиков, несколько выживших солдат спрятались в подвале. Через три дня они попали в плен к украинским воинам.

Только после этого "мобилизованный" житель Макеевки понял, что "все не так, как в телевизоре", из которого пропагандисты распространяют ложь о "нацистах в Украине" и "спасении Донбасса".

Военнопленный призвал женщин из ОРДЛО искать своих мужей, которых, как и его, бросили на передовую войны против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, жители территорий Донецкой и Луганской областей, которые уже давно оккупированы РФ, начали прозревать и выражать недовольство действиями российских оккупантов. Они возмущены тем, что мобилизованных новобранцев из ОРДЛО используют как "пушечное мясо".