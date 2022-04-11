Российские оккупанты используют детей для разведки позиций ВСУ: выяснились подробности. Видео

Российские оккупанты в очередной раз доказали отсутствие каких-либо моральных ориентиров. На разведку военных позиций Вооруженных Сил Украины они отправляют несовершеннолетних украинских детей.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины. Детей вербуют через мессенджер Telegram, обещая заплатить деньги, а иногда и напрямую.

Один из случаев был зафиксирован в Харькове, где оккупанты вышли на несовершеннолетнего парня через Telegram. Ребенку предложили предоставить информацию о позициях ВСУ на территории города в обмен на денежное вознаграждение.

Другой случай был зафиксирован в Луганской области. Там агрессоры предложили 16-летнему парню провести разведку позиций ВСУ и предоставить информацию о маршрутах передвижения украинских войск.

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"Парень испугался, однако оккупанты его "успокоили": мол, ты малолетний, тебе ничего не будет", – отметили в СБУ.

Обоих парней силовики задержали еще до того, как они успели передать информацию врагу и наделать беды. Сейчас рассматривается вопрос о возможности привлечения правонарушителей к уголовной ответственности, поскольку на Украине она наступает при достижении лицом 16 лет, а в отдельных случаях – с 14 лет.

"СБУ обращается ко всем родителям с просьбой быть внимательными по поводу переписок и контактов своих сыновей и дочерей", – отметили в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская разведка рассказала, что российские оккупанты начали брать в плен украинских детей и использовать их в качестве живого щита. Случаи циничного использования детей врагом были зафиксированы сразу в четырех областях Украины.