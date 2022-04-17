Российские оккупанты готовят провокацию с обстрелом мирных кварталов в Херсоне, – Братчук

Российские оккупанты не отказались от идеи провести "референдум" в оккупированном Херсоне. В целью провокации враги намерены в ближайшее время обстрелять дома мирных жителей.

Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в своем канале в Telegram. По его словам, эту информацию он получил от местных жителей Херсонщины.

"В районе Антоновского моста разворачивают "грады", чтобы ударить по Херсону и обвинить в этом ВСУ. Это должно стать причиной для того, чтобы "спасти" город, проведя там референдум. Отмечаем, что украинские военные никогда не стреляют по гражданским домам мирных жителей", – рассказал Братчук.

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Он отметил, что эта информация нуждается в широком распространении, чтобы помешать планам российских оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсонской области оккупанты начали раздавать листовки, в которых пытаются убедить мирное население в том, что РФ начала войну для их блага. Также вражеская армия склоняет украинцев сотрудничать с оккупационным режимом. Своим письмом россияне фактически признали военные преступления против безоружных граждан.