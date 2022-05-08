Российские оккупанты активизировались на Донбассе: в Генштабе назвали две "горячие" точки

Российские оккупационные силы в течение 8 мая активизировали ведение боевых действий и пытаются выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей. Защитники Украины предполагают, что путинские солдаты хотят перейти к усиленным столкновениям в районах населенных пунктов Северодонецк и Лисичанск.

Об этом сообщается в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18:00 воскресенья, 8 мая. Указано, что там противник проводил перегруппировку, восполнение потерь, наращивал системы противовоздушной обороны и материально-технического обеспечения.

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