Российские офицеры отказываются выполнять приказы наступать на Донбассе – CNN

США видят "анекдотические отчеты" о том, что российские войска и "офицеры среднего звена на разных уровнях вплоть до уровня батальона" отказываются подчиняться приказам двигаться вперед в новом наступлении на Донбассе в Украине.

Об этом сообщило CNN, ссылаясь на слова высокопоставленного чиновника Пентагона. По его словам, эти офицеры "либо отказались подчиняться приказам, либо не подчиняются так быстро, как вы ожидаете от офицера".

Чиновник оборонного ведомства США отметил, что российские войска боролись с широко распространенными моральными проблемами с самого начала вторжения, что является лишь одной из многочисленных неудач, преследовавших российские вооруженные силы во время этой войны.

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Он напомнил, что российские силы до сих пор сталкиваются с проблемами логистики, замедляющими их продвижение.

В настоящее время в Украине находится 97 оперативно-батальонно-тактических групп (БТГ) российских войск, по сравнению с 92 российскими БТГ по состоянию на 28 апреля, сообщил чиновник Пентагона. То есть, за 11 дней численность войск РФ в Украине увеличилась на пять БТГ.

"Нередко они перекидывают одну или две БТГ из Донбасса обратно в Россию для переоснащения или пополнения запасов, а затем возвращают их обратно, это нормально. Но в общей сложности они добавили около пяти БТГ в Украину, и все эти БТГ находятся либо на востоке, либо на юге", – сказал чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, общие потери российской армии в Украине с 24 февраля уже превысили 25 600 человек личного состава. В частности, было разбито более 1100 российских танков, около 200 самолетов и более 150 вертолетов.