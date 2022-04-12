Российские мобильные крематории сжигают тела тысяч гражданских в Мариуполе, – Подоляк

Советник главы Офиса президента Украины, член украинской делегации на переговорах с Россией Михаил Подоляк заявил, что российские оккупанты сжигают убитых ими гражданских мариупольцев. Сожжены уже тысячи тел людей, которых Россия систематически убивала более 40 дней из всех имеющихся вооружений.

При этом, напомнил Подоляк, в Кремле главной целью продолжающейся войны в Украине называют "защиту людей на Донбассе". Об этом советник главы ОПУ написал в своем Twitter.

"Россия заявляет, что ее цель в Украине – "защитить людей на Донбассе". В этот самый момент российские мобильные крематории сжигают тела тысяч гражданских в Мариуполе, втором по размеру городе Донецкой области. Выжившие умирают от голода. От чего вы их защищаете? От жизни?" – написал Подоляк.

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Он напомнил, что, по предварительным данным, только в Мариуполе Россия убила уже десятки тысяч мирных граждан. Уничтожено более 90% строений. При этом на небольшом клочке городской территории продолжают держать оборону украинские защитники, которые находятся в полном окружении уже больше месяца.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты в Мариуполе распылили с неба неизвестное ядовитое вещество. Могло ли это быть применением запрещенного в мире химического оружия, проверяют в Британии и в украинском Минобороны.

В то же время в Донецкой ОВА заявили, что неизвестное ядовитое вещество, которое россияне распылили в Мариуполе, поразило трех человек среди гражданских. Сколько пострадало украинских военных, неизвестно.