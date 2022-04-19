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Российские корабли в Черном море оттеснили на 200 км, но угроза ракетного удара остается, – ОК "Юг"

Надежда Данищук
Война в Украине 2022
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Российские корабли в Черном море оттеснили на 200 км, но угроза ракетного удара остается, – ОК 'Юг'

Завершился 54-й день противостояния Украины полномасштабному вторжению российских фашистов. Украинские защитники не только мужественно противостоят врагу, но и наносят ему ощутимые потери. На юге страны наши воины уничтожили несколько десятков оккупантов, отбили штурм и оттеснили корабли РФ на пару сотен километров.

Об этом рассказали в Оперативном командовании "Юг". Там отметили, что почти часовой штурм российских фашистов в районе Александровки успеха не имел – украинские защитники заставили врага отступить (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"По результатам эффективных поражений нашими войсками вражеских сил уничтожены 28 рашистов и 5 единиц техники, среди которых бронированная, инженерная, автомобильная и БПЛА", – сообщили в ОК "Юг".

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Кроме того, ВСУ оттеснили вражескую корабельную группировку с ракетных и десантных судов в Черном море почти на 200 км от наших берегов.

В то же время в ОК "Юг" предупредили, что блокировка судоходства и угроза ракетных ударов еще сохраняются.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские воины на Донбассе сбили истребитель и уничтожили много техники врага.