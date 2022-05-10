Российские командиры бросают солдат в бой, отсиживаясь 'на диванчике'. Аудиоперехват

Российские оккупанты злятся на своих командиров и перестают им доверять. Они уверены, что военачальники отправляют их насмерть в то время, когда сами продолжают свою комфортную жизнь.

Об этом говорится в очередном перехваченном телефонном разговоре солдата РФ со своим отцом. Оккупант жалуется на, что командиры постоянно рискуют личным составом. Чтобы послушать аудио, проскролльте новость до конца.

"Они стоят, их обстреливают, а командир полка такой: "Не отступать!" А сам он где-то на диване сидит там, выпивает, наверняка" – жалуется российский военный, который в данный момент находится вместе с подразделением на Харьковщине.

Видео дня

Отец предлагает сыну не выполнять приказы и вообще покинуть армию. Он считает справедливым после завершения службы отомстить.

"Как только выскочишь – можно снимать погоны, в шапку, бл*дь, насрать и надеть на голову своему комбату или комбригу. И пусть, бл*, ходит, утирается!, – сердито комментирует мужчина.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что просчет России в войне привел к большим потерям среди личного состава.