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Российские окупанты убили в Украине 217 детей, более 391 получили ранения – Офис генпрокурора

Марина Погорилко
Война в Украине 2022
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Российские окупанты убили в Украине 217 детей, более 391 получили ранения – Офис генпрокурора

В результате вооруженной агрессии России в Украине погибли 217 детей. Еще более 391 – ранены.

Об этом сообщили в Telegram Офисе генерального прокурора. Отмечается, что эти цифры не окончательны, поскольку трудно получить точные данные в местах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.

По данным ювенальных прокуроров, больше всего детей пострадало в:

  • Донецкой области – 127,

  • Киевской – 114,

  • Харьковской – 93,

  • Черниговской – 66,

  • Херсонской – 44,

  • Николаевской – 43,

  • Луганской – 37,

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  • Запорожской – 27,

  • Сумской – 17,

  • в г. Киеве – 16,

  • Житомирской – 15.

Кроме того, постоянными бомбардировками повреждено 1508 учебных заведений, из них 102 разрушены полностью.

Как сообщили в ОГП, 25 апреля в результате обстрела российскими оккупантами жилых домов в г. Лиман Донецкой области от полученных ранений погибли двое детей 9 и 13 лет.

Напомним: на Донбассе пасхальным утром российские оккупанты убили двоих детей. Девочки 14 и 5 лет погибли под завалами разбомбленного рашистами дома. Трагедия произошла в Очеретинской общине Покровского района Донецкой области.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 апреля в Одессе в результате российского обстрела погибли три поколения одной семьи. Оккупанты ракетами убили молодую женщину, ее 3-месячную дочь Киру и мать.