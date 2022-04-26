Российские окупанты убили в Украине 217 детей, более 391 получили ранения – Офис генпрокурора
В результате вооруженной агрессии России в Украине погибли 217 детей. Еще более 391 – ранены.
Об этом сообщили в Telegram Офисе генерального прокурора. Отмечается, что эти цифры не окончательны, поскольку трудно получить точные данные в местах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.
По данным ювенальных прокуроров, больше всего детей пострадало в:
Донецкой области – 127,
Киевской – 114,
Харьковской – 93,
Черниговской – 66,
Херсонской – 44,
Николаевской – 43,
Луганской – 37,
Запорожской – 27,
Сумской – 17,
в г. Киеве – 16,
Житомирской – 15.
Кроме того, постоянными бомбардировками повреждено 1508 учебных заведений, из них 102 разрушены полностью.
Как сообщили в ОГП, 25 апреля в результате обстрела российскими оккупантами жилых домов в г. Лиман Донецкой области от полученных ранений погибли двое детей 9 и 13 лет.
Напомним: на Донбассе пасхальным утром российские оккупанты убили двоих детей. Девочки 14 и 5 лет погибли под завалами разбомбленного рашистами дома. Трагедия произошла в Очеретинской общине Покровского района Донецкой области.
Как сообщал OBOZREVATEL, 23 апреля в Одессе в результате российского обстрела погибли три поколения одной семьи. Оккупанты ракетами убили молодую женщину, ее 3-месячную дочь Киру и мать.