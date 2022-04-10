Российская 'высокоточная' ракета Х-29 попала в туалет в Запорожье. Фото

Российские оккупанты попали высокоточной ракетой "Х-29" в уличный туалет недалеко от города Гуляйполе Запорожской области. Такие боеприпасы используются, как правило, для ликвидации бетонных конструкций, кораблей и подлодок.

Сообщение об этом появилось сегодня на Telegram-канале военного обозревателя Романа Бочкалы. Вместе с тем появились фотографии уничтоженной "цели".

"Х-29" – одна из основных ракет российского производства, которую противник активно использует в войне против украинского народа. Ее сбрасывают с самолета, при этом пилот должен видеть объект, куда он хочет попасть.

Видео дня

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что военные ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов. Момент взрыва был зафиксирован на видео.