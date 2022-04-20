Российская ракета во Львове убила водителя и владельца СТО: что о них известно

Во Львове во время ракетного удара российскими захватчиками погибли семь человек. Среди них водитель из Винницкой области, который вез гуманитарный груз. А также владелец шиномонтажа. Еще 11 человек получили ранения. Российская пропаганда утверждает, что их военные якобы стреляли по объектам, где находится оружие, предоставленное Украине Западом.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Поселок Стрижавка Винницкой области сейчас в трауре. Во время ракетного удара по Львову 18 апреля погиб местный 26-летний житель Богдан Романюк.

Как рассказали в поселке, Богдан с начала войны участвовал в территориальной обороне. Местные жители не раз видели парня на блокпосту.

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"Раньше он работал водителем, на грузовой машине возил пластиковые окна. Потом пошел работать водителем на рефрижераторе на конфетную фабрику. А когда началась война, сотрудникам предложили развозить гуманитарную помощь. Это дело добровольное, и Богдан решил помогать. Он гуманитарку возил в разные регионы Украины – в Одессу, в Николаев", – рассказывает соседка Тамара.

На этот раз он поехал во Львов. Богдан был в грузовике, когда в 8:30 утра российские захватчики выпустили на мирный город четыре ракеты. Одна из них попала как раз в то место, где был автомобиль Богдана.

Он погиб на месте. Во вторник, 19 апреля отец Богдана ездил туда, хотел забрать тело сына. Но пока не отдали, попросили сдать ДНК анализ, видимо, чтобы подтвердить личность погибшего.

Пока в поселке готовятся к похоронам.

Жители Стрижавки ошарашены таким известием. "Вот вроде Богдан только женился, у него жена Лилия, с которой они долго встречались. Жили в доме вместе с его родителями, тут еще его младшая сестра живет, школьница Христина. Богдан веселый, всегда всем помогал, отзывался на любую просьбу. Они дом строили, он красил, потом траву все время стриг. А тут его не стало", – переживает Тамара.

Богдан был классным водителем. Рассказывают, что парень мог ездить на грузовике, легковом автомобиле, на мотоцикле. А еще прекрасно разбирался в машинах, постоянно их ремонтировал. Местная молодежь постоянно крутилась вокруг Богдана, он никому не отказывал в помощи.

Тяжело смерть сына переносят его родители – мама Наталья и отец Сергей.

Еще один погибший во время ракетного удара – 38-летний Юрий Кушнир. Он руководил шиномонтажем, рядом с которым и упала ракета.

Юрий родом из Новояворовска. Там живут его мама и отец. У Юрия осталась семья – жена и 6-летний сын.

"Я знала Юру восемь, а может и больше, лет. Всегда улыбчивый и преданный своему делу, всегда готов помочь. У меня и мысли не возникало, а может где-то по-другому. Потому что тут всегда экстра. И это не сервис, не мойка, а намного больше – люди для людей. Настоящий пример трудолюбивых, преданных своему делу и людям успешных и свободных украинцев! Именно таких, кого за это отличие так люто ненавидят рашистские твари!" – написала о нем Анастасия Шевцова.

Всего же на этом СТО погибло четверо сотрудников из 20, которые в то утро были на работе.

В российском министерстве обороны заявляют, что наносят удары только по военным объектам. Якобы в том месте во Львове располагалось военное оружие, которое Украине передали страны запада. На самом деле российские террористы обстреливают и убивают мирных людей.