Российская ракета попала в центр Харькова, в Херсонской области ведутся бои, регион на грани гуминкатастрофы. Главное о ситуации

На 37-е сутки полномасштабного российского вторжения в Украину оккупанты продолжают атаковать мирные города. На Херсонщине продолжаются бои, а сам регион оказался на грани гуманитарной катастрофы.

Кроме того, в центр Харькова попала российская ракета. Об этом говорится в сводке ситуации в регионах по состоянию на утро пятницы, 1 апреля, которое располагает OBOZREVATEL.

Относительно спокойная ситуация сохраняется на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Львовской, Ивано-Франковской, Одесской и Тернопольской областях.

Также тихая ночь была в Запорожской, Черновицкой, Винницкой, Кировоградской областях, Полтавщине, Житомирщине, Черкасщине, Сумщине и Днепропетровской областях.

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В Киевской области ночью было несколько воздушных тревог. Оккупанты продолжают отводить войска с севера региона. Макаров и Ирпень находятся под контролем Вооруженных сил Украины, но там заминирована территория и разрушена инфраструктура. Украинские защитники проводят зачистку.

В Черниговской области продолжаются бои возле областного центра. ВСУ уволило несколько сел возле Чернигова, на киевском направлении. Интенсивность обстрелов города уменьшилась.

В Донецкой области враг не проводит широких наступательных действий, но продолжаются обстрелы по всей линии столкновения. В результате действий российских оккупантов в регионе погибли 7 гражданских лиц, среди них один ребенок. Еще 22 человека получили ранения, в том числе 4 ребенка.

Самые сильные обстрелы и разрушения зафиксированы в Авдеевке, Марьинке, Красногоровке, Угледаре. Утром оккупанты пытались штурмовать Марьинку, но украинские защитники отбыли атаку. Также продолжаются обстрелы окрестностей Новолуганского.

В Мариуполе без изменений. Город заблокирован, но борется. Россияне не пустили в Мариуполь ни один гуманитарный груз.

В Луганской области также продолжаются мощные обстрелы. Оккупанты атакуют Северодонецк, Рубежное, Лисичанское, Кременнуя. В результате действий оккупантов повреждено 20 объектов, среди них — 9 многоквартирных и 9 частных жилых домов, объекты инфраструктуры. В Северодонецке погибли 2 человека. Также пострадали жители Лисичанска и Тошкивки.

В Харькове интенсивность обстрелов увеличилась, в четверг ракета оккупантов попала в центральную часть города. По предварительным данным, жертв в результате этого нет. Продолжаются обстрелы жилых районов.

Также продолжаются бои на Изюмском направлении. Из населенных пунктов района продолжают эвакуировать людей.

В Николаевской области ночью происходили обстрелы Николаевского района. На других территориях ночь прошла относительно спокойная. Продолжаются спасательно-поисковые работы после ракетного удара.

В Херсонской области продолжаются взрывы и выстрелы. На границе с Николаевской и Днепропетровской областями ведутся боевые действия. Местные жители сообщают об уничтоженной инфраструктуре, домах местных жителей. Кроме того, эти районы находятся на грани гуманитарной катастрофы.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Юрий Бутусов заявил, что ВСУ одержали историческую победу над врагом в битве за Киев. По его словам, наступил переломный момент войны, но предстоит еще жестокая и длительная борьба.

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