'Российская армия не сильная, она просто длинная': в ВСУ показали фото уничтоженной вражеской техники

Украинские воины снова разгромили технику российской оккупационной армии. Ликвидировано не менее 5 единиц бронетехники.

От нее остался только металлолом. Фото уничтоженной техники показали на странице 93 бригады.

"Российская армия не сильная. Она просто длинная. Россия вела много войн с разными странами, но закончится ее военная мощь здесь, в Украине", - констатировали украинские воины.

Пока неизвестно, где именно враг понес эти потери.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия в войне против Украины потеряла 19,1 тыс. человек: уничтожено 705 танков и 1895 ББМ.

Отрицать такое количество погибших не могут уже даже в Кремле. На днях "значительные" потери России в войне с Украиной признал даже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Да и российские СМИ массово сообщают об уничтоженных в боях с ВСУ оккупантах.