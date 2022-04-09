newspaper

"Российская армия не сильная, она просто длинная": в ВСУ показали фото уничтоженной вражеской техники

Лилия Рагуцкая
Война в Украине 2022
1 минута
20,7 т.
'Российская армия не сильная, она просто длинная': в ВСУ показали фото уничтоженной вражеской техники

Украинские воины снова разгромили технику российской оккупационной армии. Ликвидировано не менее 5 единиц бронетехники.

От нее остался только металлолом. Фото уничтоженной техники показали на странице 93 бригады.

"Российская армия не сильная. Она просто длинная. Россия вела много войн с разными странами, но закончится ее военная мощь здесь, в Украине", - констатировали украинские воины.

Пока неизвестно, где именно враг понес эти потери.

ВСУ наносит врагу потери
Видео дня
Оккупантов уничтожают по всем направлениям
Некоторые единицы техники превратились в кучу металлолома
Воины обещают продолжать очищать землю от оккупантов
Они уверены: вторжение в Украину положит конец распиаренной "непобедимой" армии РФ

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия в войне против Украины потеряла 19,1 тыс. человек: уничтожено 705 танков и 1895 ББМ.

Отрицать такое количество погибших не могут уже даже в Кремле. На днях "значительные" потери России в войне с Украиной признал даже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Да и российские СМИ массово сообщают об уничтоженных в боях с ВСУ оккупантах.

УкраинаПотери России в войне с УкраинойВойна в Украине 2022РоссияВооруженные силы УкраиныРоссия - страна-агрессор