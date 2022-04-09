"Российская армия не сильная, она просто длинная": в ВСУ показали фото уничтоженной вражеской техники
Украинские воины снова разгромили технику российской оккупационной армии. Ликвидировано не менее 5 единиц бронетехники.
От нее остался только металлолом. Фото уничтоженной техники показали на странице 93 бригады.
"Российская армия не сильная. Она просто длинная. Россия вела много войн с разными странами, но закончится ее военная мощь здесь, в Украине", - констатировали украинские воины.
Пока неизвестно, где именно враг понес эти потери.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия в войне против Украины потеряла 19,1 тыс. человек: уничтожено 705 танков и 1895 ББМ.
Отрицать такое количество погибших не могут уже даже в Кремле. На днях "значительные" потери России в войне с Украиной признал даже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Да и российские СМИ массово сообщают об уничтоженных в боях с ВСУ оккупантах.