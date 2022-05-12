РФ нужен плацдарм: Братчук объяснил, чего добивается враг ударами по мосту над Днестровским лиманом

Российские оккупационные войска не оставляют попыток уничтожить мост над Днестровским лиманом, который соединяет южную часть региона с большей территорией Одесской области. Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук объяснил, что рашистам это нужно для создания дополнительного плацдарма для своих нападений.

Об этом пишет издание "РБК-Украина". Первый ракетный удар по мосту был нанесен оккупантами 26 апреля, а последний (четвертый) – 10 мая.

Братчук объяснил, что на данный момент Одесщина является логистическим и транспортным узлом для поставки гуманитарных грузов из Европы.

Рашисты хотят отрезать Одессу от этих поставок и осложнить обеспечение всей Украины, поэтому и бьют по этому мосту.

Кроме того, уничтожение моста отрежет украинские войска в нашей Бессарабии от подкрепления, поставок техники, вооружения и обеспечения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что перед этим оккупанты осуществили ракетный обстрел моста через Днестровский лиман 2 мая.

Также мост пострадал 26 апреля, когда рашисты ударили по Одесщине тремя ракетами.