России для продолжения войны против Украины не хватает современных танков – СМИ

России для продолжения войны в Украине не хватает современных танков. В целях покрытия дефицита для фронта быстро модернизируют технику прошлого века, доставшуюся в наследство от СССР.

Об этом пишет Telegram-канал "Можем объяснить" со ссылкой на контракты Министерства обороны РФ и данные госзакупок. Для нужд российской армии планируют восстановить 230 советских танков.

"Бронетанковый ремонтный завод в Екатеринбурге занялся модернизацией более двухсот единиц устаревшей военной техники. На сайте госзакупок появились два лота на общую сумму свыше 85 млн рублей, где предметом закупки указаны "Комплектующие танков и других боевых самоходных бронированных машин", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что предприятию нужно поставить 53 тыс. единиц товара. Исходя из стоимости единицы товара и профиля предприятия, становится ясно, что должны быть поставлены контейнеры динамической защиты "Контакт", которых хватит для обеспечения бронезащиты примерно 230 танков.

Так как современная техника уже с завода должна быть оснащена такими защитными контейнерами, можно заключить, что речь идет о модернизации моделей 1970–1980-х годов, еще не оснащенных динамической защитой.

"Контакт" – это динамическая защита, которой оснащены советские танки Т-64М, Т-72БВ, Т-72БУ, Т-80У, УМ, БМ. А на современных российских танках Т-90М уже устанавливаются комплекты "Малахит" 4-го поколения.

Очевидно, что модернизировать устаревшие машины Минобороны РФ побуждают серьезные потери. По данным генштаба ВСУ, российская армия за два месяца войны потеряла 1092 танка (около 10% стоящей на вооружении техники).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в распоряжении защитников Украины на фронте сейчас больше танков, чем у российских оккупантов. Этот фактор существенно усиливает позиции ВСУ в наземном бою.

Также известно, что российские оккупационные войска продолжают попытки наступления на востоке и юге Украины. Однако попытки эти безуспешны. Защитники Украины наносят россиянам потери по всем направлениям.

В свою очередь, 6 мая украинские воины вернули контроль над пятью населенными пунктами в Харьковской области. От оккупантов освобождены Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково и Перемога.