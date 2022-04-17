Российское военное нападение на Украину является актом международного терроризма и геноцида. Эти признаки полностью соответствуют российским разрушениям Бучи, Чернигова, Бородянки, Харькова, Гостомеля, особенно Мариуполя, который потерял возможно и более тридцати тысяч человек от Zверских бомбардировок и массовых Vандальских убийств гражданского населения.

Россияне привезли в Мариуполь передвижные крематории для массового сожжения тел убитых украинцев, чтобы мы никогда не смогли узнать реальную цифру погибших горожан. Кроме того, россияне похитили из города 130 тысяч горожан и увезли без их согласия на территорию РФ. Там у украинцев отбирают документы и отправляют в Сибирь или на Дальний Восток, чтобы потерялись любые следы. Это современное русское рабство, которое упразднили в мире много столетий назад и сейчас это серьезное международное уголовное преступление.

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В Украине российская армия не только массово убивала невинных людей, насиловала женщин, но и украла тысячи детей, которых перевезла в свои детские дома, чтобы там их воспитывать, как сирот, в духе антигуманного "руSSкого мира". Это осмысленная политика уничтожения украинского народа, являющаяся по своей сути геноцидом. Так, в 1918-21 гг. Москва уничтожила четыре миллиона украинцев, а позднее в 1932-33 гг. забрала семь миллионов украинских жизней, организовав Голодомор. Сейчас Москва снова планирует лишить жизни миллионов украинцев и это на Европейском континенте, в стране-основательнице ООН, которая отдала за победу над фашизмом 10 миллионов своих жизней - больше всех европейских наций.

Сегодня Москва снова пришла напиться украинской крови. Повампиренный Кремль требует от своих войск не считать украинские жизни, российское телевидение призывает уничтожить город Киев, а официальная Москва угрожает последствиями всем людям здравого смысла, кто осмелился оружием поддержать силы добра и света в борьбе с тьмой "руSSкого мира". Это выдуманная Кремлем в 2004 г. идеология даже хуже фашизма, она больше похожа на мышление вымерших неандертальцев, которые в своем поведении часто даже не осознавали, что живут в среде, где нужно учитывать и окружающих, а не только самих себя. Кремлевские неандертальцы угрожают, что могут применить ядерное оружие или другое оружие массового поражения.

В РФ очень нервничают, что целый нормальный мир их не воспринимает, осуждает и требует соответствующего поведения. Но, похоже, что в Москве уже 18 лет идет деэволюция человеческого развития от homo sapiens (человека разумного) обратно в "русский мир", точнее мир неандертальцев. Напомню, что историки, археологи, антропологи уже долгое время ищут переходное звено между получеловеком и человеком мыслящим. Теперь мы можем зафиксировать этот переходный этап на территории одной страны. В этой стране все человеческое отходит не на второй, даже на третий план, а правила поведения в обществе уже долгое время не соответствуют стандартам поведения человека мыслящего. Там понимание мира не идет дальше примитивных инстинктов удовлетворения собственных потребностей.

Московские пропагандисты выдумали известные только для себя неандертальские символы "Z" и "V", и при этом они гордятся своим отсталым образом мышления, пытаются приспособить деятельность Московского патриархата, который стал очень далеко не только от христианства, а даже от обычной человечности, пропагандируя примитивизм, агрессию и собственное восхваление. Представители мыслящих людей никак не могут понять, чего желают современные "неандертальцы", кроме удовлетворения личных потребностей, введенных в ранг всеобщей войны людей примитивных против людей разумных.

Эта деэволюция человеческого рода угрожает мыслящему миру, который создал ООН, ОБСЕ, Совет Европы, как институции, для умных людей, где современные неандертальцы чувствуют себя очень неуживчиво, вроде бы не в своем лесу, но угрожают всех уничтожить, кто не поддерживает деэволюцию человека.

За нами, людьми мыслящими, стоит принятие решения, объяснять ли что-то стране, сознательно ставшей на путь деэволюции, или, наконец-то, ее дисциплинируем, чтобы в своем поведении хотя бы приближенно она была рядом с homo sapiens. Неандертальский язык ненависти в отношении людей мыслящих нужно запретить, а все мы, наконец-то, серьезно должны дать эволюционный ответ желающим уничтожить человеческую расу людей разумных.