На протяжении последних нескольких дней я неоднократно отмечал, что появление в зоне боевых действий генерала Герасимова это не только демонстрация отчаяния, царящего в Генштабе ВС РФ, но и низкой профнепригодности всего этого генералитета.

Потому, что в современных войнах, представитель командного состава такого уровня должен управлять войсками удалённо.

Сейчас много пульсирует информации о том, что в результате точечного удара ВСУ по ставке Генштаба ВС РФ в районе Изюма был, как минимум ликвидирован генерал-майор Симонов.

Затем стали уточнятся данные об уничтожении в рамках удара от 60 до 100 российских военных, разных званий и уровня. Но, по инсайдерской информации, 200-ых около 180.

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Но вишенкой на торте я считаю сообщения о ликвидации двух замов Герасимова и, как минимум, ранении и как максимум – ликвидации, самого начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

Конечно, к такой информации следует подходить очень осторожно, но тот факт, что не просто у российских солдат, а у генералов земля под ногами горит, не может не радовать.

А "выведение из строя" Герасимова и вовсе может оказаться беспрецедентным случаем в современной истории.

Ведь ликвидация Герасимова, это даже существеннее потопления крейсера "Москва". Я и не припомню когда в последний раз начальника Генштаба, какой либо страны ранили или ликвидировали в ходе боевых действий.