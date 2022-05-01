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Роковой украинский Изюм для ставки Генштаба ВС РФ

Александр Коваленко
мнения
Война в Украине 2022 / Мнения
2 минуты
12,6 т.
Роковой украинский Изюм для ставки Генштаба ВС РФ

На протяжении последних нескольких дней я неоднократно отмечал, что появление в зоне боевых действий генерала Герасимова это не только демонстрация отчаяния, царящего в Генштабе ВС РФ, но и низкой профнепригодности всего этого генералитета.

Потому, что в современных войнах, представитель командного состава такого уровня должен управлять войсками удалённо.

Сейчас много пульсирует информации о том, что в результате точечного удара ВСУ по ставке Генштаба ВС РФ в районе Изюма был, как минимум ликвидирован генерал-майор Симонов.

Затем стали уточнятся данные об уничтожении в рамках удара от 60 до 100 российских военных, разных званий и уровня. Но, по инсайдерской информации, 200-ых около 180.

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Но вишенкой на торте я считаю сообщения о ликвидации двух замов Герасимова и, как минимум, ранении и как максимум – ликвидации, самого начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

Роковой украинский Изюм для ставки Генштаба ВС РФ

Роковой украинский Изюм для ставки Генштаба ВС РФ

Роковой украинский Изюм для ставки Генштаба ВС РФ

Роковой украинский Изюм для ставки Генштаба ВС РФ

Роковой украинский Изюм для ставки Генштаба ВС РФ

Роковой украинский Изюм для ставки Генштаба ВС РФ

Роковой украинский Изюм для ставки Генштаба ВС РФ

Роковой украинский Изюм для ставки Генштаба ВС РФ

Роковой украинский Изюм для ставки Генштаба ВС РФ

Роковой украинский Изюм для ставки Генштаба ВС РФ

Роковой украинский Изюм для ставки Генштаба ВС РФ

Роковой украинский Изюм для ставки Генштаба ВС РФ

Роковой украинский Изюм для ставки Генштаба ВС РФ

Конечно, к такой информации следует подходить очень осторожно, но тот факт, что не просто у российских солдат, а у генералов земля под ногами горит, не может не радовать.

А "выведение из строя" Герасимова и вовсе может оказаться беспрецедентным случаем в современной истории.

Ведь ликвидация Герасимова, это даже существеннее потопления крейсера "Москва". Я и не припомню когда в последний раз начальника Генштаба, какой либо страны ранили или ликвидировали в ходе боевых действий.

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Источник:site.ua