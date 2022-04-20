Родные ищут пропавших моряков с крейсера 'Москва': в РФ скрывают данные о погибших

В ночь с 13 на 14 апреля в Черном море был подбит двумя украинскими ракетами "Нептун" российский крейсер "Москва". Вскоре он затонул. Руководство Минобороны РФ продолжает скрывать правду о численности личного состава крейсера, а также о количестве погибших и раненых моряков.

В то же время в соцсетях и СМИ продолжают появляться родственники моряков, в основном срочников, которые заявляют, что их дети не вернулись на берег и они уже много дней ничего не знают об их судьбе.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Первым о гибели сына на крейсере "Москва" сообщил отец срочника Егора Шкребца из Ялты – Дмитрий. Шкребец-старший написал, что его сын был призван на срочную службу еще 2 июля прошлого года. После учебки он попал на крейсер "Москва" коком.

Видео дня

"В ночь с 13.04 на 14.04 произошла трагедия, правду о которой нам еще предстоит узнать. Официальное сообщение минобороны гласит, что на корабле произошел пожар и детонировал боекомплект. Сообщили, что весь экипаж эвакуирован. Это ложь! Наглая и циничная ложь!

Мой сын, срочник, как мне сообщили непосредственные командиры крейсера "Москва", среди погибших и раненых не числится и внесен в список пропавших без вести. Срочник, который не должен был принимать участия в боевых действиях, числится пропавшим без вести. Ребята, пропал без вести в открытом море?!!! После моих попыток уточнить данные о происшествии командир крейсера и его зам перестали выходить на связь. Я спросил прямо, почему вы, офицеры, живы, а мой сын, солдат срочной службы, погиб? Я всю свою дальнейшую жизнь посвящу тому, чтобы правда победила в этой истории".

Такое обращение опубликовал на своей странице в "ВКонтакте" отец пропавшего без вести кока.

Мама пропавшего моряка Ирина рассказала, что объездила все госпитали на полуострове, куда отправили раненых. Там много обожженных матросов, но сына среди них нет. Нет его и в больницах Краснодарского края. По ее словам, раненых около 200 человек.

Позже отец погибшего заявил, что это ложь. Он сам ездил по госпиталям, ему помогали два человека, жены среди них не было. Сына искали по спискам, никаких 200 раненых не видели

Нужно отметить, что до трагедии отец военнослужащего постоянно публиковал посты против Украины. Например, распространял сообщения о том, что якобы наши беженцы в Вене создают проблемы, оставляют мусор, не так паркуются.

Призывал уничтожать оружие, которое Украине дают западные страны, распространял различные фейки о нашей стране.

Егор Шкребец далеко не единственный пропавший на борту "Москвы". Еще один погибший член экипажа крейсера "Москва" – старший матрос 20-летний Виталий Бегерский из Николаевска-на-Амуре. Об этом сообщается в Telegram канале "Агентствоньюз". По словам его мачехи Валентины Рябцевой, Виталия призвали в армию в июле 2021 года.

Один из друзей погибшего говорит, что о гибели матроса родным сообщил кто-то из командования. Однако тело парня родным не доставили, скорее всего, он утонул вместе с кораблем.

Также во время взрыва на корабле погиб мичман – 41-летний Иван Вахрушев. Об этом на своей страничке сообщила его вдова Варвара. Правда, вскоре свою страничку она закрыла. Известно, что семья живет в Севастополе, а сам военный родом из Удмуртии. Своего мужа Варвара назвала "героем". По ее мнению, Иван погиб, выполняя свой долг.

В российской соцсети "Одноклассники" на страничке погибшего мичмана сохранилось его фото с родственниками в Севастополе. Он с женой – в центре.

Мать 20-летнего Никиты Сыромясова, который пропал без вести после того, как крейсер затонул, рассказала российской "Новой газете Европа", что ее сына забрали в армию неожиданно, еще в июне 2021 года, практически сразу после экзаменов в техникуме.

В военкомате подсунули подписать какую-то бумажку – и сразу на флот. У матери три недели не было вестей от сына, она подняла на ноги местный военкомат. Выяснилось, что сын где-то в Североморске, потом в Северодвинске, а затем он оказался на Черноморском флоте. Так он попал на "Москву".

А в марте у сына начальство отобрало телефон и не разрешало звонить родственникам. Он связался с матерью только один раз с чужого номера и попросил денег. Больше она его не слышала.

"Он тогда матери сказал, что их отправили на учения. Она думала, что они вообще где-то в Босфоре стоят. И только потом узнала, что их корабль был там, возле острова Змеиный, где украинских военных в плен взяли. Но она не беспокоилась сильно, все было нормально", – говорит близкая знакомая семьи.

Теперь ей сообщили, что Никита пропал без вести. Женщина ищет его в больницах, госпиталях. Она сообщила, что ранено 200 человек, спасено 54. Где еще примерно столько же – неизвестно.

Родственница Сыромясовых в соцсетях просит помощи в распространении информации о пропаже сына.

"Она все время звонит по каким-то телефонам, но везде ей говорят, что его нет. Она возмущалась, что сын был срочником и они не имели права его посылать на эту операцию. А ей сказали, что, мол, корабль стоял в нейтральных водах. Я так понимаю, что никто тела погибших искать не будет. Естественно никаких выплат матери не будет, скажут, что был в нейтральных водах, так случилось", – говорит знакомая.

Не может ничего узнать о своем 19-летнем сыне Андрее Цывове и его мама Юлия. Парень родом из Крыма, из поселка, что недалеко от Евпатории.

Она рассказала ВВС, что ей все время отвечают, что якобы ее сына не могло быть на этом крейсере. Наверное, он где-то на берегу, в другой части.

Однако женщина говорит, что он точно служил на этом корабле. Он сообщал ей о том, как они подходили к острову Змеиный. Затем крейсер несколько раз подходил к Севастополю, останавливался на несколько дней и снова выходил в море. Сын все время был там, хотя проходил всего лишь срочную службу.

Командование скрывается и дает очень противоречивую информацию. Уверяют, что пропавших без вести ищут. Также женщина видела список пропавших, в нем несколько десятков человек.

В соцсетях сохранились только детские и школьные фотографии Андрея.

"Мы еще не верим, что Андрея нет. Надеемся, что он жив. Не знаю, где он может быть. Если правда был на том корабле, то, возможно, в госпитале, их же по разным больницам развозили. Может быть, он сильно пострадал и не может о себе сообщить. Он хороший парень, с ним многие дружили. Ой, дружат. В школе всегда помогал – он высокий такой, крепкий, сильный. Нет, я не верю, что он погиб, тем более что говорили, что всех спасли", – говорит одна его одноклассница.

Также известно еще о двух пропавших без вести срочниках. Один из них Леонид Савин, второй – Игорь Кутняк. Родным сначала сообщили, что они живы и здоровы, потом сказали, что они погибли, а затем сообщили, что пропали без вести. Родственники пишут заявления во все инстанции и пытаются добиться правды от командования корабля. Но руководство на контакт не идет.