Родился в Одессе: разведка показала досье на путинского генерала, руководящего бомбежками Мариуполя

Украинские разведчики показали путинского генерала, руководящего бомбардировками украинского Мариуполя. Будущего фигуранта военного трибунала зовут Сергей Кобылаш, он командует дальней авиацией военно-космических сил России.

Он является уроженцем украинской Одессы. Информация о манкурте опубликована на сайте Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Командование жестокими бомбардировками Мариуполя и массированными ракетными ударами по другим городам совершает генерал-лейтенант путинской армии Сергей Иванович Кобылаш. Он является командующим ВКС ВС РФ.

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Именно на его совести - использование самолетов стратегической авиации для массированных ударов крылатыми ракетами по украинским городам и объектам инфраструктуры. Он ответственен за уничтожение украинских городов и многочисленные жертвы среди мирных граждан Украины.

И именно Кобылаш командует бомбардировками Мариуполя, вследствие которых город, в котором до сих пор остаются свыше ста тысяч мирных жителей, буквально превратился в пыль.

"Впервые после окончания Второй мировой войны под его руководством тяжелыми бомбардировщиками осуществлено ковровое бомбометание густонаселенных территорий – города Мариуполя", - отмечают разведчики.

То, что сделали оккупанты под командованием Кобылаша - для него дело не новое. Как командующий дальней авиацией, он участвовал в бомбардировках мирных сирийских городов. Именно за убийства гражданских в Сирии в феврале 2017 году указом российского президента Владимира Путина Кобылаш был отмечен званием “генерал-лейтенант".

А еще раньше, в 2008-м, этот маньяк участвовал в войне России против Грузии и в обеих чеченских войнах. Там он делал ровно то же, что и в Сирии, а потом и в Украине.

"В августе 2008 года во время агрессии Москвы против Грузии как командир 368 штурмового авиационного полка руководил действиями подчиненных и лично как пилот штурмовика бомбил грузинские города. За участие в убийстве мирного населения был отмечен Путиным званием “Героя России". В ходе 1-й и 2-й Чеченских войн активно участвовал – совершил десятки боевых вылетов – в неизбирательных бомбардировках территории Чечни, в том числе с использованием запрещенных кассетных и вакуумных бомб", - сообщают в ГУР.

Но то, что творит Кобылаш в Украине - куда страшнее не только с точки зрения жестокости по отношению к Мариуполю, но и из-за того, что этот военный преступник родился в украинской Одессе.

В ГУР МОУ обнародовали подробную биографию манкурта, уничтожающего свою же родину. Разведчики также опубликовали его персональные данные и адрес проживания в Москве. Там путинский убийца смог позволить себе приобрести просторную квартиру в самом центре российской столицы, выложив за нее не менее 120 миллионов рублей.

В оккупационной путинской армии служит и жена манкурта, Юлия Кобылаш из Ставропольского края. Она зарегистрирована также в Москве, но по другому адресу, чем ее муж - видимо, убийства мирных граждан в России - дело довольно высокооплачиваемое, позволяющее вкладываться в недвижимость даже при космических московских ценах.

У окупантов есть дочь, Екатерина Кобылаш (Растворова по мужу), родившася в 1992 году.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты сбросили мощную бомбу на больницу в районе "Азовстали". Также жестоким бомбардировкам подвергся сам завод, где прятались сотни женщин и детей.