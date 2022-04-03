Робота гумкоридорів 3 квітня: Верещук відзвітувала про проблемні точки

3 марта из разных регионов Украины было эвакуировано 2694 человека. Большинство гражданских вывезли с горячих точек Донбаса, а именно из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное и Кременная.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Она отметила, что часть украинцев ехала на собственных машинах.

Так, на собственном транспорте из Мариуполя и Бердянска выехало 469 человек. Также была организована перевозка гражданских в этом направлении на 10 автобусах. Еще удалось пройти блокпосты эвакуационному транспорту с 350 пассажирами, который сутки удерживали российские военные.

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В сторону Мариуполя до сих пор пытается доехать 7 автобусов в сопровождении делегации Красного Креста. В настоящее время колонна находится в Мангуше, ведутся переговоры об организации зеленого коридора.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Ирина Верещук обратилась к российским оккупантам, которые издевались над украинцами.

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