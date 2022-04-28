Ринат Ахметов: Горжусь, что 'Азовсталь' – наш оплот сопротивления в Мариуполе

Ринат Ахметов дал интервью швейцарской газете Le Temps. В нем он рассказал о героической обороне Мариуполя, ситуации на "Азовстали" и ММК им. Ильича и неотвратимости наказания для россии за ее преступления.

В минувший четверг президент Владимир Путин заявил об "освобождении" Мариуполя. Российские силы, сказал он, полностью контролируют город, за исключением "Азовстали". Вы согласны с такой оценкой?

Ринат Ахметов: "Нет. Я категорически не согласен. Мариуполь был, есть и будет украинским. Наши защитники героически сражаются за каждый метр украинской земли. Я горд тем, что оплот сопротивления находится на заводе "Азовсталь". Верю, что наши военные отстоят город, а мирные жители будут эвакуированы. Как и верю в то, что российские военные понесут наказание за все преступления, совершенные в Украине и Мариуполе. Мариуполь – это глубочайшая трагедия и катастрофа которую нельзя простить".

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В недавнем письменном интервью агентству Reuters вы рассказали, что находились в ежедневном контакте с руководителями заводов "Азовсталь" и ММК им. Ильича в Мариуполе. Какова текущая ситуация на обоих заводах?

Ринат Ахметов: "Российская армия системно уничтожает Мариуполь и два завода - ММК им. Ильича и "Азовсталь". Заводы ежеминутно бомбят и обстреливают. Производство на заводах остановлено. И будет возобновлено только после нашей победы".

Сколько работников "Метинвеста" все еще находиятся в убежищах "Азовстали"?

Ринат Ахметов: "Это судьбы людей, их жизнь и безопасность. Поэтому оглашать эту информацию я не вправе".

Какова предыстория и цель этих убежищ?

Ринат Ахметов: "Бомбоубежища строились одновременно с предприятием в 1933 году. Согласно стандартам гражданской и промышленной безопасности, защитные сооружения должны находиться в непосредственной близости от скопления рабочих мест сотрудников".

Сколько времени люди еще могут находиться в этих убежищах и что бы вы порекомендовали для решения этой бесчеловечной ситуации?

Ринат Ахметов: "Люди – и гражданские, и наши военные – находятся в нечеловеческих условиях. Каждая минута промедления может стоить жизни. Это срочно нужно остановить, людей необходимо эвакуировать. Единственный способ – согласованные гуманитарные коридоры, с привлечением представителей ООН и Международного Красного Креста. Но каждая попытка эвакуации срывается российскими обстрелами".

Какой ущерб нанесен заводу "Азовсталь"?

Ринат Ахметов: "Довоенная капитализация наших двух заводов - Азовстали и ММК им. Ильича - не менее 10 млрд долларов. Мы готовим судебные иски о возмещении россией всех убытков, нанесённых нашим компаниям".

Что заставляет вас надеяться, что Мариуполь вернется под контроль Украины, чтобы ваша компания могла там работать?

Ринат Ахметов: "Вера в Украину, героизм и мужество наших воинов, единство украинской нации и беспрецедентная поддержка нашей страны всем свободным и цивилизованным миром, за что им огромное, огромное спасибо".

Ваши компании потеряли много активов из-за войны, которую ведет Россия. Это причина того, что вы явно выбрали сторону президента Зеленского?

Ринат Ахметов: "Я свой выбор сделал давно. Как уроженец украинского Донецка я стал самым крупным частным инвестором в нашу страну, в 2014 году я жестко осудил сепаратизм и заявил, что Донбасс может быть счастлив только в единой Украине. В 2022 году, в начале войны, я назвал Путина военным преступником. Украина сегодня объединена как никогда в нашей воле к победе. Владимир Зеленский как президент страны достойно выполняет свой конституционный долг по защите государства. Каждый украинец, в том числе и я, делает всё от нас зависящее для победы Украины в этой войне".

Какое значение для вашего бизнеса имеет Швейцария?

Ринат Ахметов: "Мы международная компания. Швейцария для нас – это и место расположения наших бизнесов – Metinvest International SA, D.Trading SA и D.Trading International SA, – которые работают там уже более 20 лет так и страна с высочайшим уровнем корпоративной культуры и стандартов ведения бизнеса, что заставляет нас постоянно развиваться и усовершенствоваться".

Какие у вас личные связи со Швейцарией, недавно мы сообщали, что ваш сын купил два поместья в Женеве. Вы тоже частый гость в Женеве?

Ринат Ахметов: "Мои сыновья родились в украинском Донецке и учились в Швейцарии. В Швейцарии мой старший сын Дамир познакомился со своей будущей женой Даяной. Они вместе учились в школе. И сегодня они всей семьей с моими внукам живут в Швейцарии. Я часто приезжаю к своей семье в вашу прекрасную страну".

Считаете ли вы, что Швейцария могла бы сделать больше для помощи Украине?

Ринат Ахметов: "Решение вашей страны поддержать Украину и ввести беспрецедентные санкции против России заслуживает огромного уважения. Я благодарен за это Швейцарии, как и всему свободному миру. Мы сражаемся за свою свободу и свободу Европы. У нас есть сила и воля бороться. Уверен, мы выиграем эту войну".