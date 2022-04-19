РФ запустила фейк о подготовке СБУ расстрелов на Одесчине

В российском Минобороны запустили очередной фейк, на сей раз - о якобы готовящихся СБУ "провокациях" в Одесской области. Рашисты заявляют, что сотрудники украинской спецслужбы собираются "произвести демонстративный расстрел местных жителей".

Российские нацисты также пишут, что расстреливать безоружных украинцев будут люди в форме оккупантов из РФ. Фейк разгоняется на рашистских каналах в Telegram.

По давней привычке российских нацистов, они начали врать о якобы подготовке СБУ массовых убийств украинцев в Одесской области, что, вполне возможно, является сигналом о подготовке подобных преступлений против граждан Украины военными преступниками из путинской армии. По версии пропагандистов, украинские силовики готовят "провокацию для обвинения военнослужащих РФ в так называемых военных преступлениях с массовым уничтожением мирных жителей"

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"С этой целью в ближайшее время планируется переодеть одно из подразделений СБУ в форму российских военнослужащих и произвести демонстративный расстрел местных жителей. Фото- и видеоматериалы этой акции с якобы "бесчинствами русских" для незамедлительного циничного раскручивания фейков будут опубликованы украинскими и западными информационными агентствами", - цинично заявили в Минобороны РФ.

Пропагандисты и военные преступники также заявили, что у них есть "доказательная база" в подтверждение этой чудовищной лжи. При этом дикари из государства, развязавшего кровавую войну в сердце Европы, позволяют себе брать в кавычки слова о цивилизованных западных странах - очевидно, считая цивилизационную "черную дыру" на месте РФ вершиной эволюции.

"Заблаговременно предупреждаем страны "цивилизованного Запада" во главе с США, что Российская Федерация имеет оперативную доказательную базу о готовящихся очередных ужасных преступлениях киевского режима", - заявляют в государстве-агрессоре.

Весь опыт предыдущих 8 лет войны на Донбассе, а также - почти двух месяцев после начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину подтверждает: когда Россия готовит очередное чудовищное преступление - она заблаговременно обвиняет в том, что намерена сделать сама, Украину.

К примеру, 18 апреля в России заговорили о серии терактов в Украине в пасхальную ночь. В украинском Совете безопасности и обороны отреагировали - и предупредили украинцев о возможных ударах рашистов по храмах, где будут собираться празднующие Воскресение Христа верующие.