РФ ударила по ракетному заводу под Киевом в отместку за 'Москву', но нам есть чем воевать – Укроборонпром

Войска России в ночь на 15 апреля нанесли удары по Жулянскому машиностроительному заводу "Визар". Он является одним из ракетных предприятий государственного оборонно-промышленного комплекса и расположен в Вишневом под Киевом.

Таким образом, страна-агрессор решила отомстить за подбитый крейсер "Москва", отметили в пресс-службе "Укроборонпрома" в Facebook в пятницу, 15 апреля.

Там подчеркнули: несмотря на регулярные ракетные удары и обстрелы оборонных предприятий, Украине есть чем воевать. Динамика поступления военной и специальной техники в Вооруженные силы Украины только растет, отметили в "Укроборонпроме".

"Это произошло после того, как "ширпотреб" украинского производства – именно так утверждали в фашистской России – потопил флагман Черноморского флота РФ стоимостью до 1 млрд долларов. Речь идет о двух ракетах РК-360МЦ "Нептун" производства целого ряда государственных и частных предприятий, которые уничтожили крейсера "Москва", – сказано в сообщении.

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15 апреля российские оккупанты снова атаковали Киевщину. По территории области войска страны-агрессора нанесли три ракетных удара, сообщил глава Киевской ОВ Александр Павлюк. Взрывы были слышны как на Киевщине, так и в самой столице. Работала противовоздушная оборона (ПВО). Как утверждает журналист AFP, часть ракет перехватить не удалось, они могли повредить завод "Визар".

По его словам, этот завод производил ракеты "Нептун", которые, предположительно, поразили российский военный корабль "Москва".

Как сообщал OBOZREVATEL, флагман Черноморского флота РФ, крейсер "Москва" пошел ко дну. Эту информацию официально подтвердило командование России. Накануне в Украине сообщили, что наши военнослужащие нанесли по нему удары ракетами "Нептун".