РФ ударила двумя ракетами по Одесскому району

В пятницу, 6 мая, войска России нанесли ракетные удары по Одесскому району. Оккупантами было выпущено два снаряда.

Об этом в Telegram сообщил глава Одесской областной администрации Максим Марченко. Он уточнил, что обстрел произошел под вечер.

К счастью, в этот раз обошлось без пострадавших.

Марченко также в очередной раз призвал людей доверять только официальным сообщениям военного командования.

Напомним, что днем 6 мая украинские Силы противовоздушной обороны обезвредили российскую ракету. Ее оккупанты запустили по Одесской области.

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Ранее, 2 мая, оккупанты ударили по городу Одесса не только ракетами, но и ударным дроном. Российский БПЛА имел на себе средства поражения.

Из-за преступных действий РФ погиб ребенок, также есть раненые. Повреждения получило одно из религиозных сооружений.

А 3 мая российские войска нанесли ракетный удар по городу Арциз в Одесской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее оккупанты нанесли ракетный удар по Одесскому аэропорту. В результате обстрела повреждена взлетно-посадочная полоса.