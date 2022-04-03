РФ так и не смогла уничтожить системы ПВО Украины, ее войска утратили способность к наступлению – британская разведка

Россия за почти 40 дней войны против Украины так и не смогли уничтожить противовоздушную оборону нашей страны. Ее эффективность по-прежнему представляет серьезную проблему для воздушных и ракетных операций оккупантов.

Об этом сообщает британская военная разведка. Невозможность использовать в полной мере воздушное пространство привело к неспособности наземных сил вести наступление на нескольких направлениях.

В то же время разведка отмечает, что Россия проводит перегруппировку своих войск.

"За последнюю неделю наблюдалась концентрация российской авиации в направлении юго-востока Украины, вероятно, в результате того, что Россия сосредоточила свои военные действия в этом районе", – сказано в сообщении.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты продолжают вывод своих войск на территорию РФ через Сумскую область. Речь идет о подразделениях, которые действовали в направлении Броваров, что на Киевщине.

Нам нужна поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Читайте только проверенную информацию у нас в Telegram-канале. Не ведитесь на фейки!