РФ создает условия для наступления на Николаев и Кривой Рог: в Генштабе предупредили об опасности

Российские оккупационные войска на 67-е сутки войны не оставляют попыток выйти на админграницу с Херсонщиной. Для улучшения своего тактического положения оккупанты ведут активные боевые действия.

Таким образом враг пытается создать себе условия для атаки на Николаев и Кривой Рог. Об этом в сводке по военной обстановке на утро 1 мая сообщает в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На Южнобужском направлении противник ведет боевые действия в целях выхода на административные границы Херсонской области и создания благоприятных условий для наступления на города Николаев и Кривой Рог", – информируют военные.

Видео дня

Накануне в Генштабе отмечали, что на Южнобужском направлении ВС РФ задействовали силы 8-й и 49-й общевойсковых армий, 22-го армейского корпуса, береговых частей Черноморского флота южного военного округа и воздушно-десантных войск.

Боевые действия там оккупанты ведут для улучшения своего тактического положения. Кроме этого, солдаты путинской армии продолжают перегруппировку подразделений и пополняют запасы.

Военные также отмечали, что российские захватчики осуществляют подготовку к проведению наступления и выходу на админграницу Херсона.

А на Николаевском направлении оккупанты продолжают попытки огневого поражения позиций украинских войск.

В целом на сегодняшний день путинская армия не оставляет попыток наступления на восток Украины. Чтобы нарастить темпы своих атак, враг стягивает на нашу территорию снятые с хранения вооружение и технику. Сохраняется угроза нанесения Россией ракетных ударов по населенным пунктам Украины с территории Беларуси.

Как сообщал OBOZREVATEL: