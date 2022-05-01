РФ создает условия для наступления на Николаев и Кривой Рог: в Генштабе предупредили об опасности
Российские оккупационные войска на 67-е сутки войны не оставляют попыток выйти на админграницу с Херсонщиной. Для улучшения своего тактического положения оккупанты ведут активные боевые действия.
Таким образом враг пытается создать себе условия для атаки на Николаев и Кривой Рог. Об этом в сводке по военной обстановке на утро 1 мая сообщает в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
"На Южнобужском направлении противник ведет боевые действия в целях выхода на административные границы Херсонской области и создания благоприятных условий для наступления на города Николаев и Кривой Рог", – информируют военные.
Накануне в Генштабе отмечали, что на Южнобужском направлении ВС РФ задействовали силы 8-й и 49-й общевойсковых армий, 22-го армейского корпуса, береговых частей Черноморского флота южного военного округа и воздушно-десантных войск.
Боевые действия там оккупанты ведут для улучшения своего тактического положения. Кроме этого, солдаты путинской армии продолжают перегруппировку подразделений и пополняют запасы.
Военные также отмечали, что российские захватчики осуществляют подготовку к проведению наступления и выходу на админграницу Херсона.
А на Николаевском направлении оккупанты продолжают попытки огневого поражения позиций украинских войск.
В целом на сегодняшний день путинская армия не оставляет попыток наступления на восток Украины. Чтобы нарастить темпы своих атак, враг стягивает на нашу территорию снятые с хранения вооружение и технику. Сохраняется угроза нанесения Россией ракетных ударов по населенным пунктам Украины с территории Беларуси.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в последние дни апреля оккупанты ударили по Николаеву из РСЗО "Смерч". В результате действий врага были разрушены десятки частных домов.
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович назвал провальными планы РФ наступать на Кривой Рог. По его словам, такое решение не имеет перспектив, оккупантов ждут новые большие потери.