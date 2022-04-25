РФ сосредоточила в Черном море 8 носителей крылатых ракет – Минобороны

В Черном море оккупационные войска РФ разместили восемь носителей крылатых ракет. Такими данными располагает украинская разведка.

Как сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник во время брифинга 25 апреля, суммарный залп этих носителей составляет 58 ракет. Они относятся к типу "Калибр".

По информации разведки, вражеские корабли в Черном и Азовском морях продолжают изолировать район, где ведутся боевые действия, осуществляют разведку и огневую поддержку оккупационным войскам РФ на приморском направлении.

"По данным нашей разведки, в Черном море находится восемь носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр". Их суммарный ракетный залп составляет 58 ракет", – рассказал Александр Мотузяник.

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