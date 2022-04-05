РФ снова заблокировала эвакуацию из Мариуполя: Верещук рассказала о работе гуманитарных коридоров 5 апреля. Видео

Во вторник, 5 апреля, гуманитарными коридорами удалось эвакуировать еще 3846 украинцев. В то же время колонна из семи автобусов для эвакуации людей из Мариуполя была вынуждена вернуться.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Ее обращение опубликовала пресс-служба Офиса президента в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Главное о работе гуманитарных коридоров 5 апреля:

на собственном транспорте в Запорожье доехали 2216 человек, из них из Мариуполя – 1496;

720 человек доехали из городов Запорожской области: Пологи, Васильевка, Бердянск, Мелитополь;

Видео дня

Колонна из семи автобусов для эвакуации людей из Мариуполя, которая двигалась по согласованному маршруту в сопровождении делегации Международного комитета Красного креста, после блокировки в Мангуше была вынуждена вернуться;

по пути этими автобусами были эвакуированы мариупольцы и местные жители из Бердянска. В настоящее время они проходят пункты пропуска в городе Васильевка, за колонной следует более 40 частных автомобилей;

в Запорожье вернулись 17 микроавтобусов, которые были отправлены утром в Бердянск, на них эвакуировали 150 человек;

из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное и Кременная в Луганской области удалось эвакуировать 1080 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 апреля гуманитарными коридорами было эвакуировано 3376 человек. Однако Россия снова нарушала договоренности по эвакуации людей из Маруиуполя.

Нам нужна поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Читайте только проверенную информацию у нас в Telegram-канале. Не ведитесь на фейки!