РФ сменила тактику в небе и сосредоточила активность на Востоке, – командование Воздушных сил ВСУ

Страна-оккупант Россия понесла серьезные потери в авиационной технике, потому была вынуждена изменить тактику ведения боевых действий в небе. Авиация россиян пытается не входить в зону действия украинской ПВО и избегает прямого контакта с украинскими истребителями.

В то же время оккупанты сосредоточили основную активность на востоке страны, сообщил командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук в Facebook в пятницу, 1 апреля.

По его словам, российская армия прибегает к ракетно-бомбовым ударам, эффективность которых в военном смысле под большим вопросом. Однако, к сожалению, от них страдают мирные украинцы и разрушаются дома.

Олещук в очередной раз подчеркнул, что Украине нужно более технологичное современное оружие, которое поможет быстро навести порядок в небе и освободить его от присутствия воздушных террористов. Речь идет об истребителях и зенитных ракетных системах средней и большой дальности и не только советского производства.

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Он также добавил, что военное руководство оккупантов отчитывается о якобы уничтожении почти всей системы противовоздушной обороны Украины, однако это не правда.

"Враг не контролировал и не контролирует украинское небо. Речь может идти об определенном контроле оккупантами воздушного пространства на временно оккупированных территориях, где противник уже завез немало средств ПВО: С-300, С-400, "Бук", "Панцирь", "Тор", – добавил генерал-лейтенант.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Воздушных силах Украины развеяли мифы относительно защиты украинского неба от российских захватчиков. В частности, там отметили, что российские ПКС существенно превосходят украинские, а преимущество в воздухе – решающий фактор в войне. Западных партнеров призвали помочь современными системами ПВО.

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